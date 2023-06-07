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Александр Зверев вышел в полуфинал Ролан Гаррос-2023

Теннис
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Он обыграл Томаса Мартина Этчеверри

Александр Зверев вышел в полуфинал Ролан Гаррос-2023

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал "Ролан Гаррос" — 2023, который продлится до 11 июня.

В четвертьфинальном поединке Зверев обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.

Александр Зверев - Томас Мартин Этчеверри 6:4, 3:6, 6:3, 6:4

Встреча продлилась 3 часа и 22 минуты. Зверев семь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Этчеверри восемь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в дебютный на "Ролан Гаррос" финал Зверев сразится с победителем матча Каспер Рууд — Хольгер Руне.

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В статье: Александр Зверев
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