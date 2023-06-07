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Александр Зверев вышел в полуфинал Ролан Гаррос-2023
Он обыграл Томаса Мартина Этчеверри
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал "Ролан Гаррос" — 2023, который продлится до 11 июня.
В четвертьфинальном поединке Зверев обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.
Александр Зверев - Томас Мартин Этчеверри 6:4, 3:6, 6:3, 6:4
Встреча продлилась 3 часа и 22 минуты. Зверев семь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Этчеверри восемь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
За выход в дебютный на "Ролан Гаррос" финал Зверев сразится с победителем матча Каспер Рууд — Хольгер Руне.
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