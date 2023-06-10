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Эстонская теннисистка Контавейт: То, что говорит Соболенко не имеет отношения к реальности

Теннис
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Абсолютно точно

Эстонская теннисистка Контавейт: То, что говорит Соболенко не имеет отношения к реальности

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт рассказала об отношении к россиянам и белорусам в Туре. Ее слова цитирует БТУ:

"Атмосфера в раздевалке не самая легкая, много разговоров по этой теме, но для меня это абсолютно нормально. Мы имеем дело не с обычными политическими потрясениями, а с войной. Войной, создающей напряженность между теннисистками. Она влияет на нас, влияет на наши отношения. Наивно полагать, что мы занимаемся только спортом и не имеем никакого отношения к политике.

Когда Арина Соболенко говорит, что спорт и политика не должны смешиваться, что, возможно, она действительно так думает. Только это не имеет ничего общего с реальностью, с тем, как действительно происходит в жизни.

Соревноваться в таких условиях действительно сложно. Конечно, тяжелее всего украинским теннисисткам, но и другим игрокам приходится нелегко. Мы боимся за наши семьи, за себя, за будущее" – сказала она.

Напомним, ранее Новак Джокович поделился ожиданиями от финала Ролан Гаррос.

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В статье: Арина Соболенко Анетт Контавейт
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