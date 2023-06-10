Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Циципас и Бадоса – новая пара в мировом теннисе
Великолепный дуэт
Фото: Tennishead
Греческий теннисист Стефанос Циципас и испанская теннисистка Паула Бадоса теперь встречаются. Пара завела общий аккаунт в Instagram, опубликовав первые фото.
Напомним, что слухи об отношениях между теннисистами ходят уже давно, однако до вчерашнего дня пара не публично не признавалась в этом.
Отметим, что Циципас в розыгрыше Открытого чемпионата Франции остановился на стадии 1/4 финала, где проиграл первой ракетке мира Карлосу Алькарасу (0-3). Бадоса в этом году на Ролан Гаррос не выступала.
Популярное сейчас
- Бескрылое чудо Гвардиолы или Кубковый король Индзаги? Манчестер Сити - Интер: Анонс и прогноз финала Лиги Чемпионов на 10.06.2023
- Россияне ночью атаковали аэродром на Полтавщине баллистическими и крылатыми ракетами и дронами
- В результате ночной атаки россиян на Одессу погибли трое гражданских людей
- Элина Свитолина в четвертьфинале покидает Ролан Гаррос-2023
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО