Циципас и Бадоса – новая пара в мировом теннисе

Греческий теннисист Стефанос Циципас и испанская теннисистка Паула Бадоса теперь встречаются. Пара завела общий аккаунт в Instagram, опубликовав первые фото.

Напомним, что слухи об отношениях между теннисистами ходят уже давно, однако до вчерашнего дня пара не публично не признавалась в этом.

Отметим, что Циципас в розыгрыше Открытого чемпионата Франции остановился на стадии 1/4 финала, где проиграл первой ракетке мира Карлосу Алькарасу (0-3). Бадоса в этом году на Ролан Гаррос не выступала.