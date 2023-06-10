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Циципас и Бадоса – новая пара в мировом теннисе

Теннис
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Великолепный дуэт

Циципас и Бадоса – новая пара в мировом теннисе

Фото: Tennishead

UA-Футбол
Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас и испанская теннисистка Паула Бадоса теперь встречаются. Пара завела общий аккаунт в Instagram, опубликовав первые фото.

Напомним, что слухи об отношениях между теннисистами ходят уже давно, однако до вчерашнего дня пара не публично не признавалась в этом.

Отметим, что Циципас в розыгрыше Открытого чемпионата Франции остановился на стадии 1/4 финала, где проиграл первой ракетке мира Карлосу Алькарасу (0-3). Бадоса в этом году на Ролан Гаррос не выступала.

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В статье: Стефанос Циципас Паула Бадоса Гиберт
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