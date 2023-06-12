Илья Марченко и Виталий Сачко вышли в основную сетку турнира в Словакии

Украинский теннисист Илья Марченко и Виталий Сачко вышли в основную сетку "челленджера" в Словакии.

В первом раунде Сачко обыграл аргентинца Игнасио Монсона (6:0, 6:1), а во втором - Милоша Карола из Словакии (6:4, 6:1).

В свою очередь Илья Марченко сумел дожать Блажем Рола из Словении - 4:6, 7:5, 6:3, а в финале квалификации оказался сильнее бразильского теннисиста Даниэля Дутру да Силву - 6:4, 7:6(8).

Следующим соперником Марченко станет чемпион юниорского турнира на Ролан Гаррос - хорват Дино Прижмич, соперник Виталия Сачко определится позже.