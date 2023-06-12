Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Илья Марченко и Виталий Сачко вышли в основную сетку турнира в Словакии
Сачко отдал всего один гейм
фото - btu.org.ua
Украинский теннисист Илья Марченко и Виталий Сачко вышли в основную сетку "челленджера" в Словакии.
В первом раунде Сачко обыграл аргентинца Игнасио Монсона (6:0, 6:1), а во втором - Милоша Карола из Словакии (6:4, 6:1).
В свою очередь Илья Марченко сумел дожать Блажем Рола из Словении - 4:6, 7:5, 6:3, а в финале квалификации оказался сильнее бразильского теннисиста Даниэля Дутру да Силву - 6:4, 7:6(8).
Следующим соперником Марченко станет чемпион юниорского турнира на Ролан Гаррос - хорват Дино Прижмич, соперник Виталия Сачко определится позже.
Популярное сейчас
- Украинский Leopard 2A6 атакует на Запорожском направлении. ВИДЕО
- Блиндажи в полный рост и куча БК. Воины ВСУ показали ВИДЕО с захваченной позиции россиян
- Взятый в плен солдат ЧВК Вагнер отказался от обмена и вступил в РДК
- Каролина Мухова обыграла беларуску Соболенко и вышла в финал Ролан Гаррос-2023
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО