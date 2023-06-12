  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Илья Марченко и Виталий Сачко вышли в основную сетку турнира в Словакии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Илья Марченко и Виталий Сачко вышли в основную сетку турнира в Словакии

Теннис
(1 голосов)

Сачко отдал всего один гейм

Илья Марченко и Виталий Сачко вышли в основную сетку турнира в Словакии

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко и Виталий Сачко вышли в основную сетку "челленджера" в Словакии.

В первом раунде Сачко обыграл аргентинца Игнасио Монсона (6:0, 6:1), а во втором - Милоша Карола из Словакии (6:4, 6:1).

В свою очередь Илья Марченко сумел дожать Блажем Рола из Словении - 4:6, 7:5, 6:3, а в финале квалификации оказался сильнее бразильского теннисиста Даниэля Дутру да Силву - 6:4, 7:6(8).

Следующим соперником Марченко станет чемпион юниорского турнира на Ролан Гаррос - хорват Дино Прижмич, соперник Виталия Сачко определится позже.

По теме
yellow-arrow
ФОТО. Джокович поучаствовал в фотосессии чемпиона Ролан Гаррос с трофеем на фоне Эйфелевой башни
yellow-arrow
Ришар Гаске вышел во второй круг турнира в Штутгарте, где сыграет с Циципасом
yellow-arrow
Новак Джокович заработал более двух миллионов евро за Ролан Гаррос
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Илья Марченко Виталий Сачко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде