Ник Кирьос уступил в первом матче сезона-2023

Китайский теннисист У Ибин вышел во второй круг турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). В матче первого раунда соревнований У Ибин нанёс поражение восьмому сеяному Нику Кирьосу из Австралии.

ATP-250. Штутгарт

У Ибин - Ник Кирьос 7:5, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

У Ибин четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Кирьос выполнил 15 эйсов, пять раз ошибся на подаче и не использовал две возможности взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте У Ибин сыграет с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем, начавшим турнир с квалификации.