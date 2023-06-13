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Ник Кирьос уступил в первом матче сезона-2023

Теннис
(1 голосов)

Теннисист проиграл два сета

Ник Кирьос уступил в первом матче сезона-2023

Новина українською

Китайский теннисист У Ибин вышел во второй круг турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). В матче первого раунда соревнований У Ибин нанёс поражение восьмому сеяному Нику Кирьосу из Австралии.

ATP-250. Штутгарт

У Ибин - Ник Кирьос 7:5, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

У Ибин четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Кирьос выполнил 15 эйсов, пять раз ошибся на подаче и не использовал две возможности взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте У Ибин сыграет с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем, начавшим турнир с квалификации.

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В статье: Ник Кирьос
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