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Илья Марченко с победы стартовал на турнире в Братиславе

Теннис
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Украинец отдал шесть геймов сопернику

Илья Марченко с победы стартовал на турнире в Братиславе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Илья Марченко одержал победу в стартовом матче "челленджера" в Словакии. В первом круге соревнований он обыграл представителя Хорватии Дино Прижмича.

Братислава, Словакия. Первый круг

Илья Марченко (Украина) - Дино Прижмич (Хорватия) 6:2, 6:4

Украинец оказался сильнее в обеих сетах.

Матч продлился 1 час и 44 минуты. За это время спортсмены сделали по четыре эйса, Сачко сделал одну двойную ошибку, при четырех у соперника, и реализовал четыре брейкпоинта.

За выход в четвертьфинал Илья поспорит со своим соотечественником Виталием Сачко, который также попал в основную сетку через квалификацию.

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В статье: Илья Марченко
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