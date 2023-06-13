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Илья Марченко с победы стартовал на турнире в Братиславе
Украинец отдал шесть геймов сопернику
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Илья Марченко одержал победу в стартовом матче "челленджера" в Словакии. В первом круге соревнований он обыграл представителя Хорватии Дино Прижмича.
Братислава, Словакия. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Дино Прижмич (Хорватия) 6:2, 6:4
Украинец оказался сильнее в обеих сетах.
Матч продлился 1 час и 44 минуты. За это время спортсмены сделали по четыре эйса, Сачко сделал одну двойную ошибку, при четырех у соперника, и реализовал четыре брейкпоинта.
За выход в четвертьфинал Илья поспорит со своим соотечественником Виталием Сачко, который также попал в основную сетку через квалификацию.
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