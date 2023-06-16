Федерер: Джокович способен собрать все титулы серии Большого шлема в сезоне

20-кратный победитель турниров "Большого шлема", завершивший карьеру в прошлом году, швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о шансах серба Новака Джоковича собрать календарный "Большой шлем".

"Это будет нелегко, но Джокович — один из величайших игроков в истории и способен это сделать. Новак в отличной физической форме, что подтвердила его победа на Открытом чемпионате Франции. Он добился этого результата решительно, это победа была заслуженной", — приводит слова Федерера Eurosport.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда.