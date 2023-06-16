Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерер: Джокович способен собрать все титулы серии Большого шлема в сезоне
Посмотрим
20-кратный победитель турниров "Большого шлема", завершивший карьеру в прошлом году, швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о шансах серба Новака Джоковича собрать календарный "Большой шлем".
"Это будет нелегко, но Джокович — один из величайших игроков в истории и способен это сделать. Новак в отличной физической форме, что подтвердила его победа на Открытом чемпионате Франции. Он добился этого результата решительно, это победа была заслуженной", — приводит слова Федерера Eurosport.
Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда.
Популярное сейчас
- Матч сборной Украины, отбор на Евро, финал Лиги Наций. Расписание футбола на 16-18 июня
- Павелко дал комментарий после свого ареста
- Ингулец официально получил нового тренера
- Ангелина Калинина одержала уверенную победу на турнире в Великобритании
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО