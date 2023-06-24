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Долгополов о перевороте в России: Что посеешь, то и пожнешь
Вернее не скажешь
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист, военнослужащий ВСУ Александр Долгополов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в россии за последние сутки. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттер:
"Теперь должно быть понятно даже тупому.
Украина едина перед какой-либо угрозой, институты работают, а люди поддерживают своих лидеров. Кто именно сейчас является несостоявшимся государством с гражданской войной и ля-ля-ля-ля?
Что посеял, то и пожнешь" – написал украинец.
Напомним, что ранее Дарья Белодид
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