Долгополов о перевороте в России: Что посеешь, то и пожнешь

Украинский теннисист, военнослужащий ВСУ Александр Долгополов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в россии за последние сутки. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттер:

"Теперь должно быть понятно даже тупому.

Украина едина перед какой-либо угрозой, институты работают, а люди поддерживают своих лидеров. Кто именно сейчас является несостоявшимся государством с гражданской войной и ля-ля-ля-ля?

Что посеял, то и пожнешь" – написал украинец.