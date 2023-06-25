Федерер снова сыграл на Уимблдоне, соперницей стала принцесса Уэльская. Видео

Легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер в качестве приглашенного специального гостя вернулся на Открытый чемпионат Великобритании – Уимблдон. Теннисист решил снова взять ракетку в руки и испытать свои силы в тренировочном матче против принцессы Уэльской, будущей королевы Британии Кейт Миддлтон.

Звездные гости приняли участие в съемках фильма, рассказывающего о работе боллбоев и боллгерл на турнире серии Grand Slam.

Напомним, что Фередер является восьмикратным чемпионом Уимблдона.