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Федерер снова сыграл на Уимблдоне, соперницей стала принцесса Уэльская. Видео

Теннис
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Звездные соперники

Федерер снова сыграл на Уимблдоне, соперницей стала принцесса Уэльская. Видео

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер в качестве приглашенного специального гостя вернулся на Открытый чемпионат Великобритании – Уимблдон. Теннисист решил снова взять ракетку в руки и испытать свои силы в тренировочном матче против принцессы Уэльской, будущей королевы Британии Кейт Миддлтон.

Звездные гости приняли участие в съемках фильма, рассказывающего о работе боллбоев и боллгерл на турнире серии Grand Slam.

Напомним, что Фередер является восьмикратным чемпионом Уимблдона.

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В статье: Роджер Федерер
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