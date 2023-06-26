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Алькарас выиграл свой первый турнир на траве и отобрал у Джоковича титул первой ракетки мира
Карлос не имел проблем в противостоянии с австралийцем
фото - АТР
В воскресенье, 25 июня, состоялся финал турнира Лондоне с призовым фондом более 2 млн долларов. В нем встретились испанец Карлос Алькарас и австралиец Алекс Де Минаур.
В первом сете равная борьба шла до 11-го гейми, пока Алькарасу не удалось сделать брейк. Уже в следующем гейме он закрыл сет.
Во втором сете Де Минаур отдал свою подачу еще раньше – в шестом гейме. В итоге Алькарас выиграл матч в двух сетах с одинаковым счетом – 6:4.
Для 20-летнего Алькараса это первый выигранный турнир, в котором матчи проходят на травяном покрытии. До этого Карлос побеждал только на грунте и харде. Победа в Лондоне позволила ему возвратиться на вершину рейтинга ATP. Он подвинул Новака Джоковича. Теннисист без флага и национальности Медведев остался третьим, далее следуют Рууд, Циципас, Руне и Рублев. Итальянец Синнер поднялся на 8-е место, сдвинув американца Фритца. Тиафо замыкает первую десятку.
Наиболее прогрессирующим в первой полусотне стал Александр Бублик из Казахстана. Он поднялся на 22 строчки и сейчас занимает 26 место.
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