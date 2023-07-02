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Белоруска Соболенко заявила, что не будет говорить о политике на Уимблдоне

Теннис
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Мелкий человек

Белоруска Соболенко заявила, что не будет говорить о политике на Уимблдоне

фото из свободных источников

UA-Футбол
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Белорусская теннисистка, любительница диктатора лукашенко Арина Соболенко (WTA №2) во время первой пресс-конференции на Уимблдоне заявила, что не собирается говорить о политике во время турнира.

"Прежде чем мы начнем, я хотела бы сказать, что не намерена говорить о политике. Я здесь только для того, чтобы говорить о теннисе. Пожалуйста, уважайте это.

Если у вас есть какие-либо политические вопросы, вы можете задать их WTA или представителям турнира. Они могут отправить вам стенограмму моих ответов из предыдущих турниров" – сказала она.

Напомним, что ранее Ига Швентек рассказала о своем отношении к россиянам и белорусам на Уимблдоне.

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В статье: Арина Соболенко Уимблдон
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Источник:
BTU

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