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Белоруска Соболенко заявила, что не будет говорить о политике на Уимблдоне
Мелкий человек
фото из свободных источников
Белорусская теннисистка, любительница диктатора лукашенко Арина Соболенко (WTA №2) во время первой пресс-конференции на Уимблдоне заявила, что не собирается говорить о политике во время турнира.
"Прежде чем мы начнем, я хотела бы сказать, что не намерена говорить о политике. Я здесь только для того, чтобы говорить о теннисе. Пожалуйста, уважайте это.
Если у вас есть какие-либо политические вопросы, вы можете задать их WTA или представителям турнира. Они могут отправить вам стенограмму моих ответов из предыдущих турниров" – сказала она.
Напомним, что ранее Ига Швентек
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