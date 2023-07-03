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Ник Кирьос снялся с Уимблдона

Теннис
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Теннисист получил травму

Ник Кирьос снялся с Уимблдона

Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Уимблдона из-за травмы запястья.

Он должен был провести матч с прошлогодним четвертьфиналистом соревнований, бельгийцем Давидом Гоффеном, получившим уайлд-кард.

Напомним, в текущем сезоне Ник Кирьос сыграл только один матч: в июне он потерпел поражение в первом круге травяного турнира в Штутгарте (Германия).

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В статье: Ник Кирьос
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