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Ник Кирьос снялся с Уимблдона
Теннисист получил травму
Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Уимблдона из-за травмы запястья.
Он должен был провести матч с прошлогодним четвертьфиналистом соревнований, бельгийцем Давидом Гоффеном, получившим уайлд-кард.
Напомним, в текущем сезоне Ник Кирьос сыграл только один матч: в июне он потерпел поражение в первом круге травяного турнира в Штутгарте (Германия).
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