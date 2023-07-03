Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Уимблдона из-за травмы запястья.

Он должен был провести матч с прошлогодним четвертьфиналистом соревнований, бельгийцем Давидом Гоффеном, получившим уайлд-кард.

Напомним, в текущем сезоне Ник Кирьос сыграл только один матч: в июне он потерпел поражение в первом круге травяного турнира в Штутгарте (Германия).