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Роджер Федерер посетил матчи Уимблдона
Сегодня на Центральном корте состоится церемония чествования швейцарского теннисиста
20-кратный победитель турниров "Большого шлема", швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил матчи второго игрового дня травяного турнира категории "Большой шлем" Уимблдон - 2023.
Сегодня на Центральном корте состоится церемония чествования швейцарского теннисиста.
"Рада сообщить, что Роджер будет с нами завтра, и у нас будет особый праздничный момент на Центральном корте перед началом игры, просто чтобы почтить его как человека, завоевавшего наибольшее количество титулов в одиночном разряде на Уимблдоне", - приводит слова председателя All England Club Салли Болтон.
Напомним, Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне (Великобритания).
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