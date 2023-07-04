  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Роджер Федерер посетил матчи Уимблдона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роджер Федерер посетил матчи Уимблдона

Теннис
(1 голосов)

Сегодня на Центральном корте состоится церемония чествования швейцарского теннисиста

Роджер Федерер посетил матчи Уимблдона

Новина українською

20-кратный победитель турниров "Большого шлема", швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил матчи второго игрового дня травяного турнира категории "Большой шлем" Уимблдон - 2023.

Сегодня на Центральном корте состоится церемония чествования швейцарского теннисиста.

"Рада сообщить, что Роджер будет с нами завтра, и у нас будет особый праздничный момент на Центральном корте перед началом игры, просто чтобы почтить его как человека, завоевавшего наибольшее количество титулов в одиночном разряде на Уимблдоне", - приводит слова председателя All England Club Салли Болтон.

Напомним, Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне (Великобритания).

По теме
yellow-arrow
Алькарас с уверенной победы над Шарди стартовал на Уимблдоне
yellow-arrow
Винус Уильямс: Я хорошо начала матч, но потом травма меня убила
yellow-arrow
Свитолина: Когда Уильямс упала и закричала - меня трясло
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде