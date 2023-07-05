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Болельщики раскритиковали организаторов Уимблдона

Теннис
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Все из-за матча Анетт Контавейт

Болельщики раскритиковали организаторов Уимблдона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Теннисные болельщики обвинили организаторов Уимблдона в неуважении к экс второй ракетке мира, эстонской теннисистке Анетт Контавейт, которая проводит на турнире свои финальные выступления в карьере.

Матч первого круга спортсменки, который потенциально может стать последним для неё, поставлен на корте №6, на котором нет мест для присутствия зрителей.

"Анетт Контавейт вызвана на корт №6 для её потенциального матча на выбывание… Из всех решений, которые нужно было принять в соответствии с расписанием, это, возможно, было худшим из возможных", — написала в «Твиттере» журналистка Daily Express Ясмин Сайед.

Пользователи социальной сети также раскритиковали организаторов Уимблдона.

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В статье: Анетт Контавейт
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