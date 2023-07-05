Болельщики раскритиковали организаторов Уимблдона

Теннисные болельщики обвинили организаторов Уимблдона в неуважении к экс второй ракетке мира, эстонской теннисистке Анетт Контавейт, которая проводит на турнире свои финальные выступления в карьере.

Матч первого круга спортсменки, который потенциально может стать последним для неё, поставлен на корте №6, на котором нет мест для присутствия зрителей.

"Анетт Контавейт вызвана на корт №6 для её потенциального матча на выбывание… Из всех решений, которые нужно было принять в соответствии с расписанием, это, возможно, было худшим из возможных", — написала в «Твиттере» журналистка Daily Express Ясмин Сайед.

Пользователи социальной сети также раскритиковали организаторов Уимблдона.