Стэн Вавринка обыграл 32-ю ракетку мира и вышел в третий круг соревнований, где сыграет с Джоковичем

Победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира 38-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка в третий круг Уимблдона-2023, обыграв представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри .

Уимблдон-2023. Второй круг

Стэн Вавринка ( Швейцария, 88) - Томас Мартин Этчеверри ( Аргентина, 32) 6:3, 4:6, 6:4, 6:2

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 34 минуты. Вавринка пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Этчеверри семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Следующим соперником Стэна Вавринки станет 23-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович.