Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стэн Вавринка обыграл 32-ю ракетку мира и вышел в третий круг соревнований, где сыграет с Джоковичем
Матч прошел в четырехсетовом формате
Победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира 38-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка в третий круг Уимблдона-2023, обыграв представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри .
Уимблдон-2023. Второй круг
Стэн Вавринка ( Швейцария, 88) - Томас Мартин Этчеверри ( Аргентина, 32) 6:3, 4:6, 6:4, 6:2
Встреча теннисистов продлилась 2 часа 34 минуты. Вавринка пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Этчеверри семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Следующим соперником Стэна Вавринки станет 23-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович.
Популярное сейчас
- Днепр-1 только разгромно побеждает, Полесье играет с румынами. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- "Чтобы я не видел этого тренера". Журналист рассказал, почему Ахметов уволил Йовичевича
- В Воздушных силах рассказали, как и чем РФ атаковала Львовскую область, и сколько ракет врага удалось сбить
- Мария Саккари - Марта Костюк: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО