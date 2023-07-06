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Уимблдон-2023. Анетт Контавейт поражением от Мари Боузковой завершила карьеру

Теннис
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Не удалось одержать победу ни в едином сете

Уимблдон-2023. Анетт Контавейт поражением от Мари Боузковой завершила карьеру

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чешская теннисистка Мари Боузкова вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго круга травяного турнира "Большого шлема" 32-я сеяная Боузкова разгромила эстонку Анетт Контавейт.

Уимблдон-2023. WTA

Мари Боузкова (Чехия, 33) - Анетт Контавейт ( Эстония, 81) 6:1, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

Боузкова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Контавейт выполнила один эйс, дважды ошиблась на подаче и не использовала три возможности взять подачу соперницы.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Боузкова сыграет с победительницей матча между пятой сеяной француженкой Каролин Гарсией и канадкой Лейлой Фернандес.

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В статье: Анетт Контавейт
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