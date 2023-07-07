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Федерер: Алькарас ставит перед собой такие большие цели, и это здорово
Посмотрим на результаты
Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который в сентябре 2022 года завершил профессиональную спортивную карьеру, высказался о 20-летнем испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.
"Я не люблю оказывать слишком большое давление на молодых игроков, говоря: "Он сделает это, он выиграет это". Но Карлос сам из тех парней, которые говорят: "Я еду на Уимблдон, чтобы победить. Я еду в Париж, чтобы победить". Он сам ставит перед собой такие большие цели, и это здорово", — приводит слова Федерера CNN.
Сегодня, 7 июля, Алькарас проведёт матч второго круга Уимблдона-2023 с представителем Франции Александром Мюллером.
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