Уимблдон-2023. Циципас обыграл Маррея в пятисетовом матче

Пятая ракетка мира теннисист из Греции Стефанос Циципас одержал победу в тяжелейшем матче второго круга Уимблдона-2023, обыграв представителя Великобритании Энди Маррея (40-й в рейтинге АТР).

Уимблдон-2023. Второй круг

Стефанос Циципас - Энди Маррей 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (7:3), 6:4

Продолжительность матча составила 4 часа 43 минуты. Циципас 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету британского теннисиста 13 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одной попытки.

В матче второго круга травяного турнира Стефанос Циципас сразится с сербом Ласло Джере, который во втором круге обыграл американца Бена Шелтона в четырёх сетах.