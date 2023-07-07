  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Уимблдон-2023. Онс Жабер за 44 минуты разгромила Чжосюань Бай и вышла в третий круг соревнований
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уимблдон-2023. Онс Жабер за 44 минуты разгромила Чжосюань Бай и вышла в третий круг соревнований

Теннис
(1 голосов)

Легкий матч для Жабер

Уимблдон-2023. Онс Жабер за 44 минуты разгромила Чжосюань Бай и вышла в третий круг соревнований

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в третий круг финала Уимблдона-2023.

В матче второго раунда она разгромила китаянку Чжосюань Бай.

Онс Жабер - Чжосюань Бай 6:1, 6:1

Встреча продолжалась 44 минуты.

Жабер шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Чжосюань Бай не выполнила ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и не использовала два шанса взять подачу соперницы.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Жабер сыграет с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

По теме
yellow-arrow
Людмила Киченок вышла во второй круг парного Уимблдона
yellow-arrow
Ига Швёнтек повторила свое достижение, выйдя в 1/8 финала Уимблдона
yellow-arrow
Уимблдон-2023. Свитолина уверенно обыграла Кенин на пути к 1/8 финала
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Онс Жабер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде