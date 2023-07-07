Уимблдон-2023. Онс Жабер за 44 минуты разгромила Чжосюань Бай и вышла в третий круг соревнований

Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в третий круг финала Уимблдона-2023.

В матче второго раунда она разгромила китаянку Чжосюань Бай.

Онс Жабер - Чжосюань Бай 6:1, 6:1

Встреча продолжалась 44 минуты.

Жабер шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Чжосюань Бай не выполнила ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и не использовала два шанса взять подачу соперницы.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Жабер сыграет с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.