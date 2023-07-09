Азаренко о матче со Свитолиной: Она уже набрала форму и находится на очень высоком уровне

Представительница страны-соучасницы агрессора, белорусска Виктория Азаренко (WTA №20) поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Уимблдона против украинки Элины Светолиной (WTA №75). Ее слова цитирует WTA:

"Она очень сильный боец. Я знаю, что это будет нелегкий матч. Я чувствую, что всегда есть две стороны истории. Когда вы кого-то знаете, сюрпризов не бывает, но они как будто знают и вашу игру. Она очень хорошо двигается. Возможно, по возвращению она научилась каким-то новым трюкам. Я очень рада за нее, что у нее был этот невероятный семейный опыт и возможность быстро вернуться в тур.

Она уже набрала форму и находится на очень высоком уровне. Очевидно, результаты есть и показывают, что она может играть против лучших игроков и выигрывать матчи. Кажется, она играет без особого давления, просто возвращается, просто набирает очки и все" – сказала она.

Напомним, что матч Свитолина – Азаренко состоится сегодня, 9 июля, начало не ранее 18:30 по киевскому времени.