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Азаренко о матче со Свитолиной: Она уже набрала форму и находится на очень высоком уровне

Теннис
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Принципиальный поединок

Азаренко о матче со Свитолиной: Она уже набрала форму и находится на очень высоком уровне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Представительница страны-соучасницы агрессора, белорусска Виктория Азаренко (WTA №20) поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Уимблдона против украинки Элины Светолиной (WTA №75). Ее слова цитирует WTA:

"Она очень сильный боец. Я знаю, что это будет нелегкий матч. Я чувствую, что всегда есть две стороны истории. Когда вы кого-то знаете, сюрпризов не бывает, но они как будто знают и вашу игру. Она очень хорошо двигается. Возможно, по возвращению она научилась каким-то новым трюкам. Я очень рада за нее, что у нее был этот невероятный семейный опыт и возможность быстро вернуться в тур.

Она уже набрала форму и находится на очень высоком уровне. Очевидно, результаты есть и показывают, что она может играть против лучших игроков и выигрывать матчи. Кажется, она играет без особого давления, просто возвращается, просто набирает очки и все" – сказала она.

Напомним, что матч Свитолина – Азаренко состоится сегодня, 9 июля, начало не ранее 18:30 по киевскому времени.

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В статье: Элина Свитолина Виктория Азаренко
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