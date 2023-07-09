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Калинина покидает парный разряд Уимблдона

Теннис
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Калинина покидает парный разряд Уимблдона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина покидает парный разряд Уимблдона. Наша спортсменка в паре с румынкой Ириной-Камелией Бегу проиграла матч 1/16 финала против дуэта Сторм Хантер (Австралия)/Элиз Мертенс (Бельгия).

Счет поединка 1-0 отк (6-2; 2-0). Причина отказа от продолжения матча пока не известна.

В следующем раунде соревнований пара Хантер/Мертенс сыграют против победительниц встречи Колодеява/Вондрушова – Костюк/Русе.

Напомним, ранее украинец Молчанов выиграл парный титул в Милане.

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В статье: Ангелина Калинина Уимблдон
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