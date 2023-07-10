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Онс Жабер отдала всего три гейма Квитовой и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Теннис
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Игровой день полон сенсаций

Онс Жабер отдала всего три гейма Квитовой и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в четвертьфинал Уимблдона-2023.

В матче четвёртого круга травяного турнира "Большого шлема" шестая сеяная Жабер одолела девятую ракетку соревнований представительницу Чехии Петру Квитову.

Уимблдон-2023. 1/8 финала

Онс Жабер - Петра Квитова 6:0, 6:3

Встреча продолжалась 49 минут. Жабер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Квитова выполнила один эйс, пять раз ошиблась на подаче и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

Представительница Туниса в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона.

За выход в полуфинал Уимблдона Жабер сыграет с третьей сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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В статье: Онс Жабер
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