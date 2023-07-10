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Онс Жабер отдала всего три гейма Квитовой и вышла в четвертьфинал Уимблдона
Игровой день полон сенсаций
Getty Images/Global Images Ukraine
Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в четвертьфинал Уимблдона-2023.
В матче четвёртого круга травяного турнира "Большого шлема" шестая сеяная Жабер одолела девятую ракетку соревнований представительницу Чехии Петру Квитову.
Уимблдон-2023. 1/8 финала
Онс Жабер - Петра Квитова 6:0, 6:3
Встреча продолжалась 49 минут. Жабер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Квитова выполнила один эйс, пять раз ошиблась на подаче и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.
Представительница Туниса в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона.
За выход в полуфинал Уимблдона Жабер сыграет с третьей сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана.
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