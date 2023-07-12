Дядя Надаля: Федерер и Рафа превзошли Джоковича в теннисе

Испанский тренер Тони Надаль, дядя 14-кратного победителя "Ролан Гаррос" Рафаэля Надаля, поделился мнением о роли каждого из представителей "Большой тройки" мужского тенниса в истории этого вида спорта.

"Думаю, Федерер и Надаль превзошли Джоковича в теннисе, а Федерер превзошёл вообще всех остальных. Когда дело доходит до определения того, кто лучший, нам приходится устанавливать различные рамки, которые всегда будут изменяться из-за разных мнений. Кто лучше: тот, кто установил мировой рекорд? Тот, кто выиграл Олимпиаду? Не знаю, думаю, что это тот, кому удавалось играть на более высоком уровне и совершать более сложные вещи, — это Федерер; тот, кому удалось выиграть больше, — Джокович. Хотя, думаю, если бы мы посчитали турниры, на которых Рафаэль не играл из-за травм, то Надаль, вероятно, выиграл бы больше других.

Джокович лучше только потому, что выиграл больше титулов, чем Рафаэль. У него — 23. Но давайте обратим внимание на ряд вещей: мы живём в туре, который почти всегда проходит на быстрых кортах. Мой племянник всегда играл три турнира "Большого шлема" на поверхностях, которые у него не очень получаются, и один — на покрытии, где всё получается хорошо. Он играл все "Мастерсы" на поверхностях, которые у него не получались. В мире спорта официальные лица могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Кто выиграет "Тур де Франс"? Если гонка пройдёт в горах, то победит спортсмен одного типа, если это будет гонка на время, то другого.

Если бы Australian Open проходил на грунте, то у Надаля было бы больше "Шлемов", конечно! Есть много мелочей, которые люди не всегда принимают во внимание. Даже если вы используете мяч определённого типа, вы уже отдаёте преимущество одному или другому игроку. Если бы в футболе ввели жёсткие наказания за определённые действия раньше, Марадона, вероятно, не смог бы дальше играть.

Да, Рафа говорил, что не может сыграть финальный турнир ATP на грунте. Если это заключительный турнир года, сумма всех результатов на всех покрытиях, было бы логично, если бы он проводился на разных поверхностях в разные годы. Но спортивные чиновники не всегда идут на перемены, потому что это всегда риск", — приводит слова Тони Надаля издание Clay Tenis.