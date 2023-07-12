Онс Жабер пробилась в полуфинал Уимблдона

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в полуфинал Уимблдона. В 1/4 финала спортсменка в трёх сетах обыграла третью ракетку мира из Казахстана, действующую победительницу Уимблдона Елену Рыбакину.

Матч продлился 1 час 55 минут. Онс Жабер по ходу встречи выполнила восемь эйсов и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Рыбакиной – семь подач навылет и два реализованных брейк-пойнта из девяти. Каждая из спортсменок в матче допустила по три двойные ошибки.

В полуфинале Жабер сыграет с Ариной Сабаленка.

Уимблдон-2023. 1/4 финала

Онс Жабер (Тунис, 6) - Елена Рыбакина 6:7 (5:7), 6:4, 6:1