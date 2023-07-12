Онс Жабер: У меня всё идёт на 100%

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер поделилась мыслями после четвертьфинального матча Уимблдона-2023 с Еленой Рыбакиной.

"Когда мы выходили на корт, было ощущение, что я играю тот же матч против неё. Только в этот раз я поменялась местами, пошла на другое место, на котором она выиграла в прошлом году. Может, это место и принесло мне сегодня победу (улыбается).

Хотела бы поменять эту победу на прошлогодний матч? И да, и нет. Верю, что в прошлом году я ещё была не готова сыграть такой матч. Я не жалею о прошлом годе, это случилось не просто так. Этому суждено было быть в этом году, в четвертьфинале. Я многому научилась из прошлогоднего финала. Горжусь собой за то, как стала лучше психологически, физически и лучше стала справляться с теннисной ракеткой.

Мне нечего было терять. Когда проиграла первый сет, мне уже было всё равно. Я шла на каждый мяч. Поговорила с Мартиной Навратиловой, она показала мне статистику, сказала, что у меня было 13 виннерсов и только три невынужденных ошибки. Я подумала – да ладно, это точно я?

Я играла с такой свободой, чувствовала, что верю в такие стадии – полуфинал, финал "Большого шлема". Я всё ближе к исполнению своего желания. Ни о чём не жалею. У меня всё идёт на 100%. Посмотрим", – сказала Жабер на послематчевой пресс-конференции.