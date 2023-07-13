  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Онс Жабер обыграла белоруску Сабаленка и вышла в финал Уимблдона-2023
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Онс Жабер обыграла белоруску Сабаленка и вышла в финал Уимблдона-2023

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Невероятный камбэк

Онс Жабер обыграла белоруску Сабаленка и вышла в финал Уимблдона-2023

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Теннисистка из Туниса Онс Жабер второй год подряд вышла в финал Уимблдона. В полуфинальном матче посеянная шестой Жабер нанесла обыграла вторую ракетку мира, Арину Сабаленка из Беларуси.

Уимблдон-2023. Полуфинал

Онс Жабер - Арина Сабаленка 6:7 (5:7), 6:4, 6:3

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

Жабер трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти. Сабаленка выполнила десять эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала один из трёх брейк-пойнтов.

За титул Жабер поспорит с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

По теме
yellow-arrow
Украина во второй раз в истории победила на турнире Большого шлема
yellow-arrow
Украинка Киченок стала чемпионкой Уимблдона в смешанном парном разряде
yellow-arrow
Наоми Осака показала фото новорожденной дочери
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Онс Жабер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде