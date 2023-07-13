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Онс Жабер обыграла белоруску Сабаленка и вышла в финал Уимблдона-2023
Невероятный камбэк
Getty Images/Global Images Ukraine
Теннисистка из Туниса Онс Жабер второй год подряд вышла в финал Уимблдона. В полуфинальном матче посеянная шестой Жабер нанесла обыграла вторую ракетку мира, Арину Сабаленка из Беларуси.
Уимблдон-2023. Полуфинал
Онс Жабер - Арина Сабаленка 6:7 (5:7), 6:4, 6:3
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.
Жабер трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти. Сабаленка выполнила десять эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала один из трёх брейк-пойнтов.
За титул Жабер поспорит с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.
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