Онс Жабер обыграла белоруску Сабаленка и вышла в финал Уимблдона-2023

Теннисистка из Туниса Онс Жабер второй год подряд вышла в финал Уимблдона. В полуфинальном матче посеянная шестой Жабер нанесла обыграла вторую ракетку мира, Арину Сабаленка из Беларуси.

Уимблдон-2023. Полуфинал

Онс Жабер - Арина Сабаленка 6:7 (5:7), 6:4, 6:3

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

Жабер трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти. Сабаленка выполнила десять эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала один из трёх брейк-пойнтов.

За титул Жабер поспорит с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.