Жабер: Очень горжусь собой

Шестая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер прокомментировала выход в финал Уимблдона-2023. В полуфинальном матче Жабер обыграла вторую ракетку мира, Арине Сабаленка из Беларуси со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

"Спасибо болельщикам, которые удержали меня в игре. Было очень сложно принимать её подачи, отбивать её удары. Спасибо вам, что поддерживали и верили в меня.

Я много работаю с тренером по психологии, и это мне очень помогает. Может быть, я потом и книгу об этом напишу (смеётся). Очень горжусь собой – потому что прежняя я, возможно, уже проиграла бы и ехала домой. Но сейчас я учусь превращать плохую энергию в хорошую. Гнев после первого сета – в сосредоточенность. Некоторые вещи я не могу контролировать. Она может подать навылет на брейк-пойнте, иногда это бесит. Но я научилась принимать это. И я рада, что нашла в себе силы выиграть этот матч – и, может быть, весь этот турнир", — сказала Жабер в интервью на корте.