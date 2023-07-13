Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жабер: Очень горжусь собой
Теннисистка прокомментировала победу
Фото: Getty Images
Шестая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер прокомментировала выход в финал Уимблдона-2023. В полуфинальном матче Жабер обыграла вторую ракетку мира, Арине Сабаленка из Беларуси со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.
"Спасибо болельщикам, которые удержали меня в игре. Было очень сложно принимать её подачи, отбивать её удары. Спасибо вам, что поддерживали и верили в меня.
Я много работаю с тренером по психологии, и это мне очень помогает. Может быть, я потом и книгу об этом напишу (смеётся). Очень горжусь собой – потому что прежняя я, возможно, уже проиграла бы и ехала домой. Но сейчас я учусь превращать плохую энергию в хорошую. Гнев после первого сета – в сосредоточенность. Некоторые вещи я не могу контролировать. Она может подать навылет на брейк-пойнте, иногда это бесит. Но я научилась принимать это. И я рада, что нашла в себе силы выиграть этот матч – и, может быть, весь этот турнир", — сказала Жабер в интервью на корте.
Популярное сейчас
- Свитолина проиграла Вондроушевой в полуфинале Уимблдона
- Свитолина сражается с Вондроушовой за финал Уимблдона. Текстовая трансляция матча
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Свитолина в упорной борьбе проходит Азаренка и выходит в 1/4 финала Уимблдона
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана