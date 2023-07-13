Наоми Осака показала фото новорожденной дочери

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях первые фото после рождения дочери, имя которой она пока не разглашает.

"Это был крутой маленький перерыв. Теперь вернёмся к своей запланированной программе", — подписала фото Осака.

О первой беременности Осаки стало известно в январе 2023 года. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.