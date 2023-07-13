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Наоми Осака показала фото новорожденной дочери

Теннис
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Теннисистка опубликовала фото в соцсети

Наоми Осака показала фото новорожденной дочери

Фото: Forbes

Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях первые фото после рождения дочери, имя которой она пока не разглашает.

"Это был крутой маленький перерыв. Теперь вернёмся к своей запланированной программе", — подписала фото Осака.

О первой беременности Осаки стало известно в январе 2023 года. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.

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В статье: Наоми Осака
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