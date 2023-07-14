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Вондроушова: Я чувствую, что в чём-то мы похожи с Жабер
Ждем финала
Чешка Маркета Вондроушова высказалась об Онс Жабер, с которой она сыграет в финале Уимблдона.
"Я чувствую, что в чём-то мы похожи. Мы делаем дроп-шоты. В этом году мы уже играли несколько раз. Мы должны были сыграть в Истбурне тоже в первом раунде, но я тогда снялась с турнира.
Да, Жабер играла здесь в финале в прошлом году. Она также играла в финале Открытого чемпионата США. Она привыкла играть в финалах турниров "Большого шлема". Это финал, так что это будет тяжёлый матч", — сказала Вондроушова на пресс-конференции.
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