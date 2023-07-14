  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Вондроушова: Если выиграю Большой шлем, мой тренер сделает себе татуировку
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вондроушова: Если выиграю Большой шлем, мой тренер сделает себе татуировку

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Желаем победы

Вондроушова: Если выиграю Большой шлем, мой тренер сделает себе татуировку

Новина українською

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, финалистка Уимблдона — 2023, рассказала, что её главный тренер сделает тату в случае его победы.

"У меня с тренером спор – если я выиграю "Большой шлем", он себе сделает татуировку. Так что я надеюсь на победу (улыбается).

Посмотрим, что произойдет, что я набью. Для меня это ещё и искусство. Не знаю. Мне просто нравится. Я ценю людей, которые этим занимаются. Я считаю, что это работа и искусство", — поделилась теннисистка на пресс-конференции.

В субботу, 15 июля, Маркета Вондроушова поборется за титул чемпионки Уимблдона в финале турнира с шестой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер.

По теме
yellow-arrow
Вондроушова: Я чувствую, что в чём-то мы похожи с Жабер
yellow-arrow
Украина во второй раз в истории победила на турнире Большого шлема
yellow-arrow
Украинка Киченок стала чемпионкой Уимблдона в смешанном парном разряде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маркета Вондроушова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде