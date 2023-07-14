Вондроушова: Если выиграю Большой шлем, мой тренер сделает себе татуировку

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, финалистка Уимблдона — 2023, рассказала, что её главный тренер сделает тату в случае его победы.

"У меня с тренером спор – если я выиграю "Большой шлем", он себе сделает татуировку. Так что я надеюсь на победу (улыбается).

Посмотрим, что произойдет, что я набью. Для меня это ещё и искусство. Не знаю. Мне просто нравится. Я ценю людей, которые этим занимаются. Я считаю, что это работа и искусство", — поделилась теннисистка на пресс-конференции.

В субботу, 15 июля, Маркета Вондроушова поборется за титул чемпионки Уимблдона в финале турнира с шестой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер.