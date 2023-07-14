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Карлос Алькарас вышел в финал Уимблдона-2023
Испанец выиграл три сета
Фото: Tennis Majors
В полуфинальном матче травяного турнира серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно обыграл россиянина Даниила Медведева.
Уимблдон-2023. Полуфинал
Карлос Алькарас - Даниил Медведев 6:3, 6:3, 6:3
Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Медведев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Алькарас выполнил четыре эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов.
За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде Алькарас сыграет с семикратным чемпионом травяного турнира серии "Большого шлема" сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
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