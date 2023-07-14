Карлос Алькарас вышел в финал Уимблдона-2023

В полуфинальном матче травяного турнира серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно обыграл россиянина Даниила Медведева.

Уимблдон-2023. Полуфинал

Карлос Алькарас - Даниил Медведев 6:3, 6:3, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Медведев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Алькарас выполнил четыре эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов.

За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде Алькарас сыграет с семикратным чемпионом травяного турнира серии "Большого шлема" сербским теннисистом Новаком Джоковичем.