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Новак Джокович пятый раз подряд вышел в финал Уимблдона
Серб всухую обыграл соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира Новак Джокович из Сербии победил итальянца Янника Синнера в полуфинале Уимблдона-2023.
Счёт в очном противостоянии - 3:0 в пользу серба.
Джокович выиграл 34-й подряд матч на британском "мэйджоре" и пятый раз подряд вышел в финал. В финале он встретится с Карлосом Алькаразом из Испании.
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LEVgcUqs (Чернігів)
14.07.2023 в 22:03
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