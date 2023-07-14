Новак Джокович пятый раз подряд вышел в финал Уимблдона

Вторая ракетка мира Новак Джокович из Сербии победил итальянца Янника Синнера в полуфинале Уимблдона-2023.

Счёт в очном противостоянии - 3:0 в пользу серба.

Джокович выиграл 34-й подряд матч на британском "мэйджоре" и пятый раз подряд вышел в финал. В финале он встретится с Карлосом Алькаразом из Испании.