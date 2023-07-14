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Новак Джокович пятый раз подряд вышел в финал Уимблдона

Теннис
(1 голосов)

Серб всухую обыграл соперника

Новак Джокович пятый раз подряд вышел в финал Уимблдона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вторая ракетка мира Новак Джокович из Сербии победил итальянца Янника Синнера в полуфинале Уимблдона-2023.

Счёт в очном противостоянии - 3:0 в пользу серба.

Джокович выиграл 34-й подряд матч на британском "мэйджоре" и пятый раз подряд вышел в финал. В финале он встретится с Карлосом Алькаразом из Испании.

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В статье: Новак Джокович
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Комментарии (1)
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LEVgcUqs (Чернігів)
14.07.2023 в 22:03
Може вже пора цього серба відправити на пенсію?
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