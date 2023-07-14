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Людмила Киченок: Это потрясающее чувство – быть чемпионкой Уимблдона
Украинская теннисистка одержала победу в паре с Мате Павичем
Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала победу на "Уимблдоне" в миксте.
- Конечно, это потрясающее чувство – быть чемпионкой "Уимблдона" в миксте. Мне очень понравилось играть с Мате. Он отличный игрок. Эти десять дней стали для меня незабываемым периодом, которым я просто наслаждалась».
– Очевидно, что у вас есть серьезная пара. Будете играть вы вместе на US Open?
– Это слишком далеко.
– Посмотрим. В самом деле, почему бы и нет?
- Не могли бы вы рассказать нам, почему вы, как пара, так хорошо играете вместе. Есть ли какая-либо тактика, которую вы применяете во время матча?
– Мы оба просто упорно работаем над своей игрой каждый день. Мы оба стараемся играть агрессивно. На траве это особенно хорошо выходит. Это ключевой момент. На этом турнире у нас все вышло.
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