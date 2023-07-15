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Вондроушова - победительница Уимблдона-2023

Теннис
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Дебютный титул Грэндслем для спортсменки

Вондроушова - победительница Уимблдона-2023

Фото: Getty Images

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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова впервые в своей карьере выиграла турнир Большого Шлема. В финале соревнования она обыграла Онс Жабер из Туниса в двух сетах.

Обе претендентки шли к своему первому титулу Уимблдона. Для Жабер это был третий финал в карьере, для Вондроушовой второй. Это была 7-я очная встреча между оппонентками. 4:3 в пользу Маркетты.

Матч длился 1:22 часа. За это время Жабер сделала одну подачу навылет, в свою очередь оппонентка 4 раза допустила двойную ошибку. Тунисская спортсменка совершила 31 невынужденную ошибку, против 13 у Вондроушовой. Также у нее больше виннеров 25 против 10.

Напомним, что на пути к финалу чешская теннисистка в полуфинале одолела украинку Элину Свитолину.

Вимлдон-2023. Финал

Онс Жабер (Тунис) - Марета Вондрушова (Чехия) 0:2

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В статье: Маркета Вондроушова
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