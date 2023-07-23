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Циципас и Бадоса отдыхают на невероятной красоты побережьи. Фото
Послеуимблдония
Недавно созданная теннисная пара испанки Паулы Бадосы и грека Стефаноса Циципаса проводит заслуженный отпуск после завершения открытого чемпионата Великобритании. Влюбленные "лучшие друзья" проводят время на побережье моря. Соответствующее фото появилось на страницах спортсменов в Instagram.
Напомним, ранее польские пограничники
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