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Циципас и Бадоса отдыхают на невероятной красоты побережьи. Фото

Теннис
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Послеуимблдония

Циципас и Бадоса отдыхают на невероятной красоты побережьи. Фото

UA-Футбол
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Недавно созданная теннисная пара испанки Паулы Бадосы и грека Стефаноса Циципаса проводит заслуженный отпуск после завершения открытого чемпионата Великобритании. Влюбленные "лучшие друзья" проводят время на побережье моря. Соответствующее фото появилось на страницах спортсменов в Instagram.

Циципас и Бадоса отдыхают на невероятной красоты побережьи. Фото - изображение 1

Напомним, ранее польские пограничники не пропустили российскую теннисистку на территорию страны.

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В статье: Стефанос Циципас Паула Бадоса Гиберт
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