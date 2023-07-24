Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доминик Тим вышел во второй круг турнира в Хорватии
Теннисист добыл победу в двухсетовом матче
Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), который продлится до 30 июля.
В матче первого круга Тим (№ 112 ATP) со счётом 6:4, 7:5 обыграл 133-ю ракетку мира, представителя Аргентины Факундо Багниса (Q).
Следующим соперником Тима в Умаге станет 33-я ракетка мира, чех Иржи Легечка, посеянный на турнире под первым номером.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо – чемпион летних сборов, форвард Черноморца – лучший бомбардир. Итоговая таблица спаррингов клубов УПЛ
- Осталось пройти Панатинаикос. СК Днепр-1 узнал потенциального соперника на 3-й квалифай ЛЧ
- ГБР задержало бывшего одесского военкома. Его мать – владелица дома в Испании стоимостью более 4 млн евро
- Польские пограничники не пропустили российскую теннисистку на территорию страны
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная жена нового звездного партнера Цыганкова в Жироне. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн