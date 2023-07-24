Доминик Тим вышел во второй круг турнира в Хорватии

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), который продлится до 30 июля.

В матче первого круга Тим (№ 112 ATP) со счётом 6:4, 7:5 обыграл 133-ю ракетку мира, представителя Аргентины Факундо Багниса (Q).

Следующим соперником Тима в Умаге станет 33-я ракетка мира, чех Иржи Легечка, посеянный на турнире под первым номером.