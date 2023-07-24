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Доминик Тим вышел во второй круг турнира в Хорватии

Теннис
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Теннисист добыл победу в двухсетовом матче

Доминик Тим вышел во второй круг турнира в Хорватии

Новина українською

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), который продлится до 30 июля.

В матче первого круга Тим (№ 112 ATP) со счётом 6:4, 7:5 обыграл 133-ю ракетку мира, представителя Аргентины Факундо Багниса (Q).

Следующим соперником Тима в Умаге станет 33-я ракетка мира, чех Иржи Легечка, посеянный на турнире под первым номером.

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В статье: Доминик Тим
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