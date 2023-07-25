Ник Кирьос показал фото новой татуировки

Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальной сети фотографию новой татуировки, которую он сделал в Лос-Анджелесе.

Кирьос набил на спине изображение покемонов. Дизайн разрабатывал его брат, занимающийся татуировками.

Напомним, что Кирьос находится на 35-м месте в мировом рейтинге ATP. В 2023 году он принял участие в турнире в Штутгарте. Австралиец уступил в первом круге китайскому теннисистку У Ибину со счётом 5:7, 3:6.



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