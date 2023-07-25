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Дарья Снигур устапила в первом круге турнира в Варшаве

Теннис
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Украинка проиграла два сета

Дарья Снигур устапила в первом круге турнира в Варшаве

Фото: Getty Images

Новина українською

Дарья Снигур покидает турнир WTA в Польше. В матче первого круга она не смогла обіграть Клару Таусон из Дании.

Варшава, Польша. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) - Клара Таусон (Дания) 2:6, 3:6

Для украинской теннисистки это поражение стало первым за последние шесть матчей. Для Дарьи это было четвёртое участие в основе турнира WTA.

Напомним, на прошлой неделе Снигур стала чемпионкой на турнире ITF W100 в Витория-Гастейс.

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В статье: Дарья Снигур
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