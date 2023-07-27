Илья Марченко вышел в полуфинал турнира в Эквадоре

Илья Марченко продолжает свой путь на турнире в Эквадоре. Украинец в трехсетовом матче обыграл Рио Ногути.

Салинас, Эквадор. Четвертьфинал

Илья Марченко (Украина) - Рио Ногути (Япония, 2) 6:3, 3:6, 7:6(2)

Для Марченко это второй полуфинал в этом сезоне. В середине марта Марченко уступил в Пуэрто-Вальярте будущему чемпиону Бенуа Пэру.

Следующий соперник Ильи определится в матче Бейбит Жукаев (Казахстан, 7) - Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 3).