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Илья Марченко вышел в полуфинал турнира в Эквадоре
Украинец одержал победу в решающем сете
фото - btu.org.ua
Илья Марченко продолжает свой путь на турнире в Эквадоре. Украинец в трехсетовом матче обыграл Рио Ногути.
Салинас, Эквадор. Четвертьфинал
Илья Марченко (Украина) - Рио Ногути (Япония, 2) 6:3, 3:6, 7:6(2)
Для Марченко это второй полуфинал в этом сезоне. В середине марта Марченко уступил в Пуэрто-Вальярте будущему чемпиону Бенуа Пэру.
Следующий соперник Ильи определится в матче Бейбит Жукаев (Казахстан, 7) - Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 3).
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