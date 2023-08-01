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Нисикори снялся с турнира в Вашингтоне
Теннисист восстанавливается от травмы
Фото: globallookpress.com
Японский теннисист Кей Нисикори, бывшая четвёртая ракетка мира, снялся с турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), на котором должен был сыграть по уайлд-кард, из-за травмы колена. Для спортсмена этот старт должен был быть только вторым после 21 месяца без выступлений на профессиональных турнирах.
Место Нисикори в сетке Вашингтона займёт 161-я ракетка мира из Японии Со Симабукуро, который попадёт в основу как лаки-лузер и сыграет с южноафриканцем Ллойдом Джорджем Харрисом.
Отметим, что сегодня же, 1 августа, Кей Нисикори попал в основу "Мастерса" в Торонто после снятия с турнира 29-й ракетки мира из Канады Дениса Шаповалова, который отказался от соревнований.
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