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Наоми Осака готовится к возвращению в тур

Теннис
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Теннисистка не принимала участия в соревнованиях после рождения ребенка

Наоми Осака готовится к возвращению в тур

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака намекнула, что может вернуться в тур вскоре после рождения первого ребёнка.

Один из болельщиков в социальных сетях обратился к теннисистке и попросил её как можно скорее вернуться на соревнования.

"Уже в пути", — написала Осака в ответ.

Напомним, в январе стало известно о беременности Осаки. В 2023 году японка не принимала участия в соревнованиях.

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В статье: Наоми Осака
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