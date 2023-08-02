Наоми Осака готовится к возвращению в тур

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака намекнула, что может вернуться в тур вскоре после рождения первого ребёнка.

Один из болельщиков в социальных сетях обратился к теннисистке и попросил её как можно скорее вернуться на соревнования.

"Уже в пути", — написала Осака в ответ.

Напомним, в январе стало известно о беременности Осаки. В 2023 году японка не принимала участия в соревнованиях.