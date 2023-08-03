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Экс-тренер Федерера: Роджер играл бы до 100 лет, если бы мог

Теннис
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Швейцарец провел великолепную карьеру

Экс-тренер Федерера: Роджер играл бы до 100 лет, если бы мог

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Северин Люти, бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера, рассказал о жизни спортсмена после завершения профессиональной карьеры.

"Роджер наслаждается жизнью после завершения карьеры. Он всегда был чемпионом мира по извлечению из ситуации лучшего — веселья и позитива. Теперь он может сосредоточиться на других вещах: на семье, строительстве дома, своём фонде и работе со спонсорами. У него больше нет стресса от нагнетания обстановки перед турнирами. Уверен, он это ценит. Потому что сам по себе теннис никогда не был для него проблемой. Роджер, вероятно, играл бы до 100 лет, если бы мог", — приводит слова Люти Blick.

Напомним, 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года.

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В статье: Роджер Федерер
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