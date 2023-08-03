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Роджер Федерер поучаствовал в создании новой коллекции одежды
Швейцарец позировал в новой одежде
Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде швейцарский теннисист Роджер Федерер принял участие в создании новой капсульной коллекции одежды для Uniqlo.
"Я всегда хотел иметь коллекцию, идеально подходящую для игры в теннис и одновременно универсальную для других областей повседневной жизни. Мне повезло, что Джонатан разделял это видение. Вместе мы смогли создать стильную и удобную одежду. Линия, основанная на классическом стиле тенниса. Джонатан талантлив, креативен и невероятно приземлён. Работать с ним над этой коллекцией было удовольствием", – приводит слова Федерера The Industry fashion.
Global high street retailer @UNIQLO_UK has unveiled the new collection in collaboration with tennis legend @rogerfederer and Irish designer @JW_ANDERSON.#jwanderson #rogerfederer #uniqlo #fashioncollab #retailnews #retail #fashion https://t.co/OIbO3FBbQs— TheIndustry.fashion (@theindustryfash) August 3, 2023
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