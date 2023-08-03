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Роджер Федерер поучаствовал в создании новой коллекции одежды

Теннис
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Швейцарец позировал в новой одежде

Роджер Федерер поучаствовал в создании новой коллекции одежды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

20-кратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде швейцарский теннисист Роджер Федерер принял участие в создании новой капсульной коллекции одежды для Uniqlo.

"Я всегда хотел иметь коллекцию, идеально подходящую для игры в теннис и одновременно универсальную для других областей повседневной жизни. Мне повезло, что Джонатан разделял это видение. Вместе мы смогли создать стильную и удобную одежду. Линия, основанная на классическом стиле тенниса. Джонатан талантлив, креативен и невероятно приземлён. Работать с ним над этой коллекцией было удовольствием", – приводит слова Федерера The Industry fashion.

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В статье: Роджер Федерер
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