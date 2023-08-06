Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Австриец Тим проиграл свой первый с 2020 года финал
Уступил без шансов
Австрийский теннисист, экс-третья ракетка мира Доминик Тим (АТР №116) проиграл финальный матч турнира серии АТР 250 в Кицбюэле.
В решающем поединке за главный титул соревнований он уступил аргентинцу Себастьяну Баесу (АТР №72). Счет матча 2-0 (6-3; 6-1) в пользу триумфатора соревнований, в активе которого 0 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 4 из 6 использованных брейков, 2 из 2 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.
Для Баэса эта победа первая на турнире, в понедельник он поднимется на 42 место мирового рейтинга.
Тим впервые с ноября 2020 года сыграл в финале турнира АТР-серии. В обновленном списке лучших теннисистов мира он поднимется на 87-ю позицию.
Популярное сейчас
- Сегодня Шахтер сыграет товарищеский матч с Тоттенхэмом: где и когда смотреть игру
- Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч за Суперкубок Англии на 06.08.2023
- За сутки уничтожены 85 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях России в войне с Украиной
- Костюк покидает Вашингтон на стадии 1/4 финала
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО