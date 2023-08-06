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Циципас рассказал об интересном соревновании с Бадосой

Теннис
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Хорошая цель

Циципас рассказал об интересном соревновании с Бадосой

Фото: ATP Tour

UA-Футбол
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Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас после победы на турнире в Мексике поделился откровенным признанием. Целью спортсмена является обойти показатель его девушки, испанки Паулы Бадосы в рейтинге лучших теннисистов мира.

"Моя цель – превзойти лучший результат Паулы, занимавшей вторую строчку рейтинга" – сказал Циципас.

Отметим, что уже в понедельник, 7 августа, Стефанос поднимется на четвертую позицию мирового рейтинга.

Напомним, что ранее австриец Тим проиграл свой первый с 2020 года финал турнира серии АТР.

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В статье: Стефанос Циципас Паула Бадоса Гиберт
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