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Циципас рассказал об интересном соревновании с Бадосой
Хорошая цель
Фото: ATP Tour
Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас после
"Моя цель – превзойти лучший результат Паулы, занимавшей вторую строчку рейтинга" – сказал Циципас.
Отметим, что уже в понедельник, 7 августа, Стефанос поднимется на четвертую позицию мирового рейтинга.
Напомним, что ранее австриец Тим
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