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Даниэль Эванс стал победителем турнира WTA-500 в Вашингтоне

Теннис
(1 голосов)

Уверенная победа

Даниэль Эванс стал победителем турнира WTA-500 в Вашингтоне

Фото: zakon.kz

Новина українською

Британский теннисист Даниэль Эванс стал победителем турнира в Вашингтоне. В финальном матче турнира он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора.

WTA-500. Вашингтон

Даниэль Эванс - Таллон Грикспор 7:5, 6:3

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Эванс сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. На счету Грикспора 12 эйсов и три двойные ошибки.

За победу на турнире Эванс получит $ 353 тыс. и 500 рейтинговых очков.

Стоит отметить, что для Даниэля это первый титул такой категории.

В женском одиночном разряде победительницей турнира стала американка Кори Гауфф.

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В статье: Даниэль Эванс
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