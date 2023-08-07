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Даниэль Эванс стал победителем турнира WTA-500 в Вашингтоне
Уверенная победа
Фото: zakon.kz
Британский теннисист Даниэль Эванс стал победителем турнира в Вашингтоне. В финальном матче турнира он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора.
WTA-500. Вашингтон
Даниэль Эванс - Таллон Грикспор 7:5, 6:3
Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Эванс сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. На счету Грикспора 12 эйсов и три двойные ошибки.
За победу на турнире Эванс получит $ 353 тыс. и 500 рейтинговых очков.
Стоит отметить, что для Даниэля это первый титул такой категории.
В женском одиночном разряде победительницей турнира стала американка Кори Гауфф.
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