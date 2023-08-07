Даниэль Эванс стал победителем турнира WTA-500 в Вашингтоне

Британский теннисист Даниэль Эванс стал победителем турнира в Вашингтоне. В финальном матче турнира он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора.

WTA-500. Вашингтон

Даниэль Эванс - Таллон Грикспор 7:5, 6:3

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Эванс сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. На счету Грикспора 12 эйсов и три двойные ошибки.

За победу на турнире Эванс получит $ 353 тыс. и 500 рейтинговых очков.

Стоит отметить, что для Даниэля это первый титул такой категории.

В женском одиночном разряде победительницей турнира стала американка Кори Гауфф.