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Джон Иснер и Стэн Вавринка получили уайлд-кард на Мастерс в Цинциннати

Теннис
(1 голосов)

Соревнования стартуют в ближайшие выходные

Джон Иснер и Стэн Вавринка получили уайлд-кард на Мастерс в Цинциннати

Новина українською

Стали известны все обладатели уайлд-кард на "Мастерс" в Цинциннати (США), который пройдёт с 13 по 20 августа 2023 года.

Приглашение в основную сетку получили три американских теннисиста: 111-я ракетка мира Джон Иснер, 59-я ракетка мира Маккензи Макдональд и 43-я ракетка мира Джеффри-Джон Вулф.

Также обладателем уайл-кард стал швейцарский теннисист Стэн Вавринка.

Действующим чемпионом "Мастерса" в Цинциннати является хорватский теннисист Борна Чорич.

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В статье: Джон Иснер Борна Чорич
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