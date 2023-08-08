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Джон Иснер и Стэн Вавринка получили уайлд-кард на Мастерс в Цинциннати
Соревнования стартуют в ближайшие выходные
Стали известны все обладатели уайлд-кард на "Мастерс" в Цинциннати (США), который пройдёт с 13 по 20 августа 2023 года.
Приглашение в основную сетку получили три американских теннисиста: 111-я ракетка мира Джон Иснер, 59-я ракетка мира Маккензи Макдональд и 43-я ракетка мира Джеффри-Джон Вулф.
Также обладателем уайл-кард стал швейцарский теннисист Стэн Вавринка.
Действующим чемпионом "Мастерса" в Цинциннати является хорватский теннисист Борна Чорич.
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