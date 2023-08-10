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Ник Кирьос снялся с Мастерса в Цинциннати

Теннис
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Австралиец решил пропустить турнир

Ник Кирьос снялся с Мастерса в Цинциннати

Новина українською

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос не выступит на хардовом турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США).

Вместо австралийского спортсмена в основной сетке турнира выступит представитель Финляндии Эмиль Руусувуори.

Ранее Кирьос снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне (США), действующим чемпионом которого является, и с "Мастерса" в Торонто (Канада), который проходит с 7 по 13 августа.

В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта.

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В статье: Ник Кирьос
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