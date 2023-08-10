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Ник Кирьос снялся с Мастерса в Цинциннати
Австралиец решил пропустить турнир
Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос не выступит на хардовом турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США).
Вместо австралийского спортсмена в основной сетке турнира выступит представитель Финляндии Эмиль Руусувуори.
Ранее Кирьос снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне (США), действующим чемпионом которого является, и с "Мастерса" в Торонто (Канада), который проходит с 7 по 13 августа.
В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта.
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