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Ник Кирьос снялся с US Open-2023
Теннисист не назвал причину
Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос не сыграет на US Open – 2023. Об этом пишет пресс-служба турнира. Соревнования пройдут с 28 августа по 10 сентября.
Отметим, что на прошлогоднем US Open Кирьос дошёл до четвертьфинала, где проиграл россиянину Карену Хачанову, а в 1/4 финала обыграл россиянина Даниила Медведева.
В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте.
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