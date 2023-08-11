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Ник Кирьос снялся с US Open-2023

Теннис
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Теннисист не назвал причину

Ник Кирьос снялся с US Open-2023

Новина українською

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос не сыграет на US Open – 2023. Об этом пишет пресс-служба турнира. Соревнования пройдут с 28 августа по 10 сентября.

Отметим, что на прошлогоднем US Open Кирьос дошёл до четвертьфинала, где проиграл россиянину Карену Хачанову, а в 1/4 финала обыграл россиянина Даниила Медведева.

В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте.

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В статье: Ник Кирьос
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