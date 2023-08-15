Стэнфорд. Дарья Снигур не смогла пробится во второй круг соревнований

Дарья Снигур уступила на старте турнира WTA 125 в США. В матче первого круга она не смогла справиться с китаянкой Ван Яфань.

Стэнфорд, США. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) - Ван Яфань (Китай, Q) 6:1, 2:6, 1:6

Матч продлился 1 час и 20 минут Снигур сделала 1 эйс, 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейкпоинтов.

Украинка проиграла второй матч подряд после титула на турнире ITF W100 в Виториа-Гастейс.

На следующей неделе украинка примет участие в квалификации US Open.