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Стэнфорд. Дарья Снигур не смогла пробится во второй круг соревнований
Украинка потерпела поражение
Фото: UK Sports News
Дарья Снигур уступила на старте турнира WTA 125 в США. В матче первого круга она не смогла справиться с китаянкой Ван Яфань.
Стэнфорд, США. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) - Ван Яфань (Китай, Q) 6:1, 2:6, 1:6
Матч продлился 1 час и 20 минут Снигур сделала 1 эйс, 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейкпоинтов.
Украинка проиграла второй матч подряд после титула на турнире ITF W100 в Виториа-Гастейс.
На следующей неделе украинка примет участие в квалификации US Open.
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